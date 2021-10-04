الليبي نسيم بدروش يخطف الأنظار في سلة العرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 02:44 مساء
الليبي نسيم بدروش. (فيسبوك)

ظهر لاعب كرة السلة الليبي، نسيم بدروش، بمستوى متميز، ولفت إليه الأنظار في مباراة فريقه شعب حضرموت اليمني ضد الأهلي المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي (126/ 69).

نسيم ظهر بإمكانات عالية، وتمكن من تسجيل أعلى نقاط في المباراة 33 نقطة، وأشادت صفحة ألعاب صالات الأهلي عبر «فيسبوك» في منشور لها بموهبة نسيم بدروش وقالت:«إحنا مش من عادتنا إننا نشيد بلعيبة الفريق المنافس لكن الحقيقة إحنا قصاد موهبة هتجبرنا إننا نتكلم عليها».

وأضاف المنشور: «الموهبة الليبية نسيم إسماعيل لاعب حضرموت قدر إنه يسجل 33 نقطة من أصل 69 سجلها فريقه عشان يكون أعلى مسجلي المباراة عموما».
وأكمل: «اللاعب رغم إن عنده 20 سنة، إلا إنه لم يهب الموقف ولعب وكأنه صاحب خبرات طويلة.. إحنا قدام موهبة عظيمة لو استمر بهذا الشكل سيكون له شأن كبير على المستوى العربي».

يشار إلى أن نادي الشعب اليمني استعان باللاعبين الليبيين ومنهم لاعب الأهلي طرابلس نسيم بدروش، ولاعب نادي المروج غيث الرحمن مفتاح.

يذكر أن بطولة الأندية العربية لكرة السلة تشهد مشاركة 18 فريقا وهي الشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر، والأهلي والاتحاد السكندري من مصر.

 ومن النتائج المسجلة في البطولة فوز الاتحاد السكندري على الميناء اليمني (115/ 64) والزهراء التونسي على فريق اليوناني السوداني (112/ 36)، والوكرة القطري على اليرموك الكويتي (80/ 58)، والكويت الكويتي على البطائح الإماراتي (112/ 60)، والغرافة القطري على المنامة البحريني (125/ 113)، والفتح الرباطي المغربي على اتحاد بليدة الجزائري (90/ 74)، والأهلي المصري على الشعب اليمنى (126/ 69).

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