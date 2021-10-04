منتخب ليبيا للتجديف يقتنص فضيتين في البطولة الدولية بتونس

أبطال التجديف الليبي. (فيسبوك)

أحرز المنتخب الوطني الليبي للتجديف، أمس الأحد، قلادتين فضيتين في افتتاح مشاركته بالبطولة الدولية للتجديف بتونس، تحت إشراف الاتحاد التونسي للتجديف بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة.

وبحسب صحفة مكتب التوثيق والإعلام باللجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك» فإن قلائد المنتخب الوطني قد جاءت عن طريق الرياضيين حسين قنبور ومحمد المنصوري في منافسات الوزن المفتوح للقارب الزوجي.

وأيضا عن طريق الرياضيين عبدالسلام محمد وعبدالله قنبور في منافسات وزن خفيف.

يذكر أن منتخب ليبيا للتجديف يشارك في البطولة الدولية تأهبا للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة إلى بطولة ريو بالبرازيل في صيف العام المقبل.