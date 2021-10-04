منتخب ليبيا يصل الإسكندرية على متن طائرة خاصة قادما من تركيا وسط انتظار وصول المحترفين (صور)

منتخب ليبيا يصل الإسكندرية. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

وصلت أمس الأحد بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر قصير بمصر قبل مواجهتها في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم بقطر 2022 الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وجاءت بعثة المنتخب الليبي قادمة من معسكر آخر في تركيا حيث استقلت طائرة خاصة بعد ختام الاستعدادات هناك والذي استمر لمدة أسبوع استعدادًا للمباراة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وينتظر أن يلتحق محترفو المنتخب الوطني اليوم الإثنين ببعثة المنتخب الوطني في مدينة الإسكندرية التي تستضيف مباراة الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب في الحادي عشر من أكتوبر الجاري بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

منتخب ليبيا يصل الإسكندرية. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا يصل الإسكندرية. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا يصل الإسكندرية. (صفحة المركز الإعلامي لمنتخب ليبيا عبر فيسبوك)