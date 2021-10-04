الاتحاد يفوز وديا بثلاثية على كرداسة المصري استعدادا للترجي التونسي في دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 12:47 مساء
تدريبات فريق الاتحاد خلال المعسكر الخارجي بمصر. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

فاز فريق الاتحاد بثلاثية نظيفة في مباراته الودية على فريق كرادسة أحد أندية دوري القسم الثاني المصري خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب دريم بمدينة الجيزة حيث يقيم معسكرا بمصر.

وسجل أهداف الاتحاد عمر بالحاج في الشوط الأول، والهدف الثاني سجله طلال فرحات، والهدف الثالث سجله اللاعب عبد العزيز اللصي.

ومن المتوقع أن يجري فريق الاتحاد مباراة أخرى مع فريق الزمالك وأخرى مع فريق إنبي خلال المعسكر نفسه.

يشار إلى أن فريق الاتحاد يقيم معسكرا خارجيا بمصر استعدادا للمباراة المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الترجي التونسي حيث ستقام مباراة الذهاب في ملعب شهداء بنينا يوم 17 أكتوبر الجاري.

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