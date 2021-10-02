دورة تدريبية في التايكوندو بنادي «بالخير»

جانب من ندوة نادي بالخير عن التايكوندو. (إنترنت)

احتضن نادي «بالخير»، اليوم السبت، الدورة التدريبية الأولى للتايكوندو «ITF»، التي حاضر فيه المدرب محمد أبورميلة بتكليف من الاتحاد الدولي.

وشارك في الدورة 19 مدربًا وحكمًا عبر تطبيق «زوم» في الجانب النظري، ومن المقرر أن تقام الدورة في الجانب العملي السبت المقبل بهدف الحصول على رخصة «سي».

-بالصور: نادي «بالخير» ينظم ندوة عن التايكوندو

وقال رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو محمد بيت المال، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدورة هي الأولى من نوعها، وستكون هناك دورات أخري مستقبلًا، موضحًا أن الجانب العلمي سيكون «المقياس الحقيقي» للمشاركين للحصول على رخصة «سي».