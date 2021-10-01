مفاجآت في قائمة المنتخب المصري لموقعتي ليبيا

المنتخب المصري لكرة القدم. (حساب الاتحاد المصري على تويتر)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين لمعسكر الفريق الذي ينطلق غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة ليبيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وحملت القائمة، العديد من المفاجآت، حيث تم استبعاد ثنائي الأهلي، محمد مجدي «أفشة»، ومحمد شريف، بالإضافة إلى علي جبر، وأحمد توفيق، وكريم حافظ، وسام مرسي، ومهند لاشين، ومصطفى فتحي، وأحمد سمير، وأحمد ياسر ريان.

وقرّر كيروش، استدعاء الثنائي أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، وياسر إبراهيم مدافع الأهلي للقائمة النهائية بعد استبعادهما من القائمة المبدئية.

وجاءت قائمة المنتخب المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد بسام، ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق، وأحمد فتحي، وأحمد حجازي، وباهر المحمدي، ومحمود حمدي «الونش»، وياسر إبراهيم، وأحمد أبو الفتوح، وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني، وعمرو السولية، وطارق حامد، وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو»، ومحمد صلاح، وعبد الله السعيد، وإبراهيم عادل، ورمضان صبحي.

الهجوم: أحمد حسن «كوكا»، ومصطفى محمد، وعمر مرموش.