الشبلي والقزيري ينافسان بقوة في سباق الصيدلانية بتونس

جانب من منافسات للدرجات. (الإنترنت)

انطلقت الخميس بتونس المرحلة الأولى لطواف الصيدلانية للدرجات 670 كيلو مترا، بمشاركة 55 دراجًا من بينهم دراجا نادي الاتحاد محمد الشبلي وعلاء حمودة ورئيس الوفد سامي أبو قرين وأحمد السائح.

ونافس القزيري والشبلي بقوة في المرحلة الأولى من تونس إلى المنستير بالمسافة 170 كم، وكانا في الكوكبة الأولى الدراج علاء القزيري، حل خامسا ومحمد الشبلي سادسا.

واليوم الجمعة الموعد مع المرحلة الثانية المنستير صفاقس المسافة 150 كيلو مترا، والسبت المرحلة الثالثة من صفاقس إلى مطامطة المسافة 175 كيلو مترا، والأحد المرحلة الرابعة والأخيرة من مطامطة والوصول إلى جرابه بالمسافة 175 كيلومترا.