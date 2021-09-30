كريمة صوان تلفت الأنظار في بطولة ليبيا للترايثلون

جانب من بطولة ليبيا للترايثلون. (الإنترنت)

نظم الاتحاد الليبي للترايثلون، بطولة ليبيا المفتوحة بمصيف (جيران البحر) بتاجوراء، والتي شهدت مشاركة 75 متسابقا من مناطق بنغازي ومصراتة وطرابلس وأبوسليم والعجيلات وجنزور.

وتميزت البطولة بالتنظيم المحكم وببروز عدد من المواهب الواعدة التي تبشر بمستقبل زاهر للعبة الترايثلون، من بينهم أنور الدكام، وعبدالمجيد قدور، وعبدالمجيد الصندة، ومحمد الجبالي، ومحمد أبوفارس، وسليمان رضاء أبو شناق.

وبرزت أيضًا بطلة الأصاغر التي لفتت إليها الأنظار في البطولة الموهبة كريمة صوان.

وبعد تنافس قوي في أغلب السباقات، جاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

1/ سباق تحت 10 سنوات

توج بأول الترتيب المتسابق سليمان رضاء أبوشناق من أبوسليم، وجاء ثانيا حسن صالح أبوشناق من أبوسليم، وثالثا حسين صالح أبوشناق من أبوسليم.

2 / سباق تحت 15 عاما

توج بأول الترتيب المتسابق يوسف علي يوسف من أبوسليم، وجاء ثانيا بهاء إبراهيم السائح من العجيلات، وثالثا عبدالرحمن منير علي من أبوسليم.

3/ سباق النخبة 23 عاما

وتضمن سباق السباحة لمسافة 500 متر والدراجة 5 كم، والجري 3 كم، وجاء أول الترتيب للمتسابق عبدالمجيد قدور من منطقة جنزور بالزمن 54.12 دقيقة، وجاء ثانيا عبدالمجيد مصدو من منطقة طرابلس بالزمن 54.12 دقيقة، وثالثا مالك يوسف ساسي من طرابلس بالزمن 54.33 دقيقة.

4 / سباق النخبة فوق 23 عاما

شمل سباق السباحة لمسافة 500 متر والدراجة 15 كم والجري 5 كم، وجاء أول الترتيب في هذا السباق أنور الدكام من طرابلس بالزمن 48.36 دقيقة، وثانيا محمد الجبالي من طرابلس بالزمن 49.41 دقيقة، وثالثا محمد المبروك الحطاب، من طرابلس بزمن 56.42 دقيقة.

5 / سباق تحت 20 عاما

أول الترتيب المتسابق محمد علي أبوفارس من مصراتة بالزمن 28.23.49 دقيقة، والثاني زكريا عبدالحفيظ من بنغازي بالزمن 34.04.22 دقيقة، والثالث علي توفيق عبد العالي من مصراته بالزمن 35.31.46 دقيقة.

6 / سباق + 23 عاما هواة

توج بأول الترتيب المتسابق عبدالمالك رمضان حسن بالزمن 25.39.37 دقيقة، وجاء ثانيا عبدالسلام محمد الوداني بالزمن 26.13.22 دقيقة، وثالثا أمين عبدالسلام الرطب بالزمن 26.40.38 دقيقة.

7 / سباق بنات صغريات

توجت بأول الترتيب المتسابقة الواعدة كريمة صبري صوان من بنغازي.

8 / سباق بنات كبريات

أول الترتيب للمتسابقة ياسمين صبري صوان، وجاءت ثانيا شقيقتها سلوى صبري صوان، وكلاهما من بنغازي.

يشار إلى أن البطولة أشرفت عليها لجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد، حسين بن مولاهم، وعضوية الأمين العام للاتحاد، أحمد حسونة، وموسى جرافة وهاني عبدالمطلب ومصطفى البدري.