اليوم.. محاضرتان في دورة المعد البدني بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 30 سبتمبر 2021, 03:42 مساء
جانب من دورة مجال الإعداد البدني لتأهيل الكوادر الرياضية في الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس. (الإنترنت)

تتواصل بالأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس، دورة في مجال الإعداد البدني لتأهيل الكوادر الرياضية، وفق أُسس ومعايير علمية في التدريب والإعداد والتخطيط تحت إشراف وتنظيم  الأكاديمية الأولمبية الليبية وبالتعاون مع الاتحاد الليبي للطب الرياضي، وبمشاركة 16 مدربًا.

واليوم الخميس، سيكون الموعد مع محاضرتين؛ الأولى بعنوان الميكانيكا الحيوية في المجال الرياضي للدكتور خالد أبوزيان، والمحاضرة الثانية التشريح الوظيفي للدكتور عبدالكريم ضو.

وفي بقية برنامج الدورة السبت 2 أكتوبر، المحاضرة الأولى التعرف على مستويات التدريب وكيفية حساب شدة الوحدة التدريبية لعلي المصروب، والمحاضرة الثانية ضبط حمل التدريب والتحكم فيه وتقنين الأحمال لعلي المصروب أيضًا.

والأحد 3 أكتوبر المحاضرة الأولى عن الإصابات الرياضية لعبد الحميد إلياس، والإثنين 4 أكتوبر محاضرة عن تخطيط التدريب، وكيفية عمل فترة إعداد كاملة لعلي المصروب، وفسيولوجيا التدريب الرياضي لسعاد الفقية.

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