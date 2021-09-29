زينهم بطلا لـ«شطرنج الظهرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 07:44 مساء
المصري طلعت زينهم يتوج بكأس شطرنج الظهرة. (الإنترنت)

أُسدل الستار بنادي «الظهرة» على بطولة الشطرنج السريع، تحت إشراف وتنظيم نادي «الظهرة»، بالتعاون وبالتنسيق مع منظمة «بيدق سالك»، وبمشاركة عشرة شطرنجيين.

وجاء الترتيب النهائي لبطولة الشطرنج السريع على النحو التالي: توج المصري طلعت زينهم بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد ثماني نقاط. ونال الميدالية الفضية اللاعب عبدالله الفيتوري برصيد سبع نقاط. وتوج بالميدالية البرونزية اللاعب رامي عمار برصيد ست نقاط. وبكسر التعادل جاء اللاعب مصعب عبدالعزيز رابعًا برصيد ست نقاط. وخامس الترتيب مصطفى حمرانه 5.5 نقطة.

وفي المركز السادس حل عمر فطيس 4.5 نقطة. وجاء في المركز السابع عبدالحكيم جبريل 3.5 نقطة. وثامنًا حاتم أبومنجل بنقطتان. وتاسعًا الطيب قشاش 1.5 نقطة. وفي المركز العاشر جاء عمر سرتية بنقطة واحدة.

والبطولة كانت من تسع جولات وزمن اللعب 25 دقيقة + 10 ثوانٍ عن كل نقلة، ومدير البطولة فوزي البركي، والحكم الرئسي فتحي دورار، وحكم التزويج السوري الحراري، وحكما القاعة هاشم النعمي وعمر الخويلدي.

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