جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 06:12 مساء
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة. (الإنترنت)

اختُتمت وبنجاح كبير بطولة الجامعات الليبية لكرة السلة الثلاثية (3×3) والتي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة السلة،  وباستضافة جامعة طرابلس وبمشاركة 8 فرق.

وشهدت البطولة تتويج فريق جامعة بنغازي 1، المتكون من اللاعبين محمد رمضان وإسماعيل الجهمي، وسفيان الشويهدي ومعتصم بالله بن حميد، على جامعة بنغازي 3، المتكون من اللاعبين، علي الزناتي ومحمد الجالي ومحمد السليني وضياء الريفي بنتيجة (21 /12).

وتوج الشويهدي بكأس الكرة داخل الحلق (دانك)  من جامعة بنغازي 1، برصيد 62 نقطة، وجاء ثانيا اللاعب محمد السيليني من جامعة بنغازي 3 برصيد 59 نقطة.

كما توج لاعب جامعة بنغازي أحمد معتوق الزلاوي بكأس الرمية الثلاثية، بعد أن نجح فى كبس الكرة داخل الحلق 6 مرات، وجاء ثانيًا اللاعب أحمد الفيتوري من جامعة طرابلس بـ5 كبسات ناجحة.

وأدار مباريات البطولة، حكام ملعب جلال الورفلي ومحمد القلالي، وخالد حنيش وحكام طاولة أيمن الشوشان وعلي أبوالقاسم وخالد الصوادق.

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