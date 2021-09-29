3 فرق ليبية تعسكر في مصر استعدادا للموسم الجديد

بعثة فريق الأخضر تصل إلى مصر. (حساب النادي عبر فيسبوك)

تعسكر حاليًا في مصر ثلاث فرق ليبية؛ استعدادًا للمنافسات الأفريقية والدوري الليبي، الذي من المتوقع أن ينطلق في 22 أكتوبر المقبل.

ووصلت، أمس، بعثة فريق الأخضر أحد فرق الدوري الممتاز، الذي وصل الموسم الماضي إلى الدور الرباعي من البطولة؛ للدخول في معسكر خارجي يستمر لمدة أسبوعين.

ووصل منذ 3 أيام، فريق الأهلي طرابلس إلى مصر، ودخل في معسكر استعدادًا لمباراة أبيشار التنزاني ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية) والتي ستقام في تنزانيا 17 أكتوبر المقبل.

فريق الاتحاد وصل أيضًا إلى مصر استعدادًا لمباراة الترجي التونسي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا؛ حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب شهداء بنينا والإياب في تونس.