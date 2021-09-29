«التعاون» يعزز صفوفه بتعاقدات جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 02:04 مساء
التعاون يتعاقد مع اللاعب التونسي ماهر العبيدي. (حساب النادي الرسمي على فيسبوك)

عزز فريق التعاون صفوفة بالعديد من اللاعبين في مختلف المراكز من محليين ومحترفيين، بعد تعاقد مجلس الإدارة مع المدرب الوطني جلال الدامجة، في الفترة الماضية. 

وتعاقد نادي التعاون في الساعات الأخيرة مع 4 لاعبين وهم المهاجم خطاب النجار، وعلي اعبيد، والمحترفين التونسيين ماهر العبيدي وعزيز العبيدي.

وجددت إدارة التعاون عقود اللاعبين هيثم حميد، وهيثم اقحيزان لموسم إضافي.

كما تعاقدت مع كل من المهاجم أحمد الأجنف، والحارس كمال بلعيد، واللاعب نصر الدين التاورغي، ومحمود الشلوي، والشامخ العبيدي، والحارس محمد المدني، وعمر الشاعري.

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