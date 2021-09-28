بالصور.. وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة

وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة. (حساب الوزارة عبر فيسبوك)

تسلم اليوم الثلاثاء، وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، مسوَّدة مشروع قانون الرياضة بعد إنجازها من قبل اللجنة المكلفة، كأول قانون رياضة مجمع في تاريخ ليبيا.

جاء ذلك بحضور كل من وكيل ديوان الوزارة جمال أبو نوارة، وعدد من النواب، وأعضاء اللجنة المكلفة إعداد مشروع المسوَّدة.

وتسلم الوزير خلال هذا اليوم مسوَّدة وثيقة القانون في اللقاء الذي تناول الملامح العامة لمشروع القانون، وأوضح رئيس لجنة إعداد المسوَّدة محمد أبو دبرة، أن اللجنة قدمت جهدًا وعملًا كبيرين في وقت قياسي للوصول إلى النسخة النهائية، وذلك بعد أن تمت إضافة بعض التعديلات والتوافق عليها ما بين أعضاء اللجنة، حتى وصلنا إلى النسخة النهائية.

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وأشاد الوزير خلال مراسم الاستلام بأعمال اللجنة والجهود التي بذلتها في إعداد مسوَّدة القانون، التي توِّجت في ختام أعمالها بهذه الوثيقة كأول قانون رياضة مجمع في تاريخ ليبيا.

ودعا وزير الرياضة كل الحاضرين بالتوجه معه إلى مقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ لتسليمه مسوَّدة قانون الرياضة، وذلك لاعتمادها رسميًّا من قبل مجلس النواب الليبي.

وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة. (حساب الوزارة عبر فيسبوك)

وزير الرياضة يتسلم مسودة قانون الرياضة. (حساب الوزارة عبر فيسبوك)