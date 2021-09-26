برنكو يخرج بأول تصريحات إلى «بوابة الوسط»: الاتحاد المصراتي لديه إمكانات هائلة

محرر الوسط مع برنكو. (تصوير - محمد قجام)

على هامش المباراة الودية التي جرت أمس السبت بين فريق «الاتحاد المصراتي» وفريق «الظهرة»، أدلى المدرب الصربي برنكو بأول تصريح له إلى «بوابة الوسط» وكذلك «قناة ليبيا الرياضية» منذ توليه تدريب فريق «الاتحاد المصراتي»، حيث أكد أنه سعيد لتدريب فريق «الاتحاد المصراتي».

وقال برنكو: «تسلمت الفريق وتم تجميعه والتدريب منذ أسبوعين في الفترتين الصباحية والمسائية، وبدا هناك انسجام بين اللاعبين وحتى المحترفين، ونسعى لتكوين فريق ينافس هذا الموسم، وأنا سعيد جدًّا بأن هناك لاعبين من فريق الأواسط صعدوا إلى الفريق الأول».

وأضاف برنكو: «أصبح لدي مشكلة في الكثرة العددية للاعبين ونقص وعجز في بعض المراكز، ومباراة الظهرة الودية هي أول مباراة للفريق هذا الموسم حتى أتعرف على إمكانات اللاعبين أكثر، كما كانت جيدة لنا».

محرر الوسط مع برنكو. (تصوير - محمد قجام)

برنكو. (تصوير - محمد قجام)