الاتحاد المصراتي يفوز وديا على الظهرة

مباراة الاتحاد المصراتي والظهرة. (فيسبوك)

فاز فريق «الاتحاد المصراتي» في أول مباراة ودية له مع مدربه الجديد الصربي برنكو، على فريق «الظهرة» أحد فرق الدرجة الأولى، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، حيث قام المدرب بتجربة جميع اللاعبين في المباراة.

وتنافس وديًّا مدربا «الاتحاد المصراتي» برنكو، ونظيره في نادي «الظهرة» الحبيب الغباري، الذي أكد في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه تسلم الفريق قبل خمسة أيام فقط، وأن كل الرياضيين تنقصهم اللياقة البدنية.

وأضاف الغباري أن فريق «الظهرة» سوف ينافس على التأهل إلى الدوري الممتاز هذا الموسم في حال توافرت له الإمكانات.