كيروش يستقر على قائمة «الفراعنة» ويعلن اختياره لـ24 لاعبا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر «الفراعنة» استعدادًا لمواجهة ليبيريا الودية، في التاسعة مساء الخميس المقبل، بستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الأسكندرية.

ضمت القائمة 24 لاعبا في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش)، محمد صبحي (فاركو).

خط الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك)، محمد عبد الشافي (الزمالك)، محمود حمدي الونش (الزمالك)، أيمن أشرف (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، أحمد توفيق (بيراميدز)، أكرم توفيق (الأهلي).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي)، عمرو السولية (الأهلي)، طارق حامد (الزمالك)، مهند لاشين (طلائع الجيش)، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، عبد الله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم: محمد شريف (الأهلي)، مصطفى فتحي (الزمالك)، رمضان صبحي (بيراميدز)، إبراهيم عادل (بيراميدز) أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد سمير (طلائع الجيش).

في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر وليبيا، ضمن تصفيات الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، دون جمهور، ويستقبل «الفراعنة» منتخب «فرسان المتوسط» 8 أكتوبر المقبل، بستاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتقام مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي يوم 11 من ذات الشهر، ضمن الجولة الرابعة، في ظل التنافس بين الجارين، حيث يحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، من فوزين على الغابون وأنغولا، يليه المنتخب المصري برصيد 4 نقاط، من فوز على أنغولا وتعادل أمام الغابون، بينما يأتي ثالثًا الغابون بنقطة واحدة، ثم أنغولا دون نقاط.

وأكد اتحاد الكرة المصري، في بيانه الرسمي، أنه تقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي يوم الجمعة 8 أكتوبر المقبل، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وليبيا معًا، على أن تقام ببرج العرب، دون حضور جماهيري.