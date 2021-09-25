اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا

مقر اتحاد كرة القدم المصري. (أرشيفية - إنترنت)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر وليبيا، ضمن تصفيات الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، دون جمهور، ويستقبل «الفراعنة» منتخب «فرسان المتوسط» 8 أكتوبر المقبل، بستاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتقام مباراة الإياب على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي يوم 11 من ذات الشهر، ضمن الجولة الرابعة، في ظل التنافس بين الجارين، حيث يحتل المنتخب الليبي صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، من فوزين على الغابون وأنغولا، يليه المنتخب المصري برصيد 4 نقاط، من فوز على أنغولا وتعادل أمام الغابون، بينما يأتي ثالثًا الغابون بنقطة واحدة، ثم أنغولا دون نقاط.

وأكد اتحاد الكرة المصري، في بيانه الرسمي، أنه تقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي يوم الجمعة 8 أكتوبر المقبل، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وليبيا معًا، على أن تقام ببرج العرب، دون حضور جماهيري.