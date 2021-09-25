الاتحاد الليبي لكرة القدم يصدر حزمة قرارات رسمية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 سبتمبر 2021, 07:31 مساء
رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني. (فيسبوك)

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم حزمة قرارات، من بينها قرار 57 بشأن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2021- 2021، اعتبارًا من 12 نوفمبر 2021.

أيضًا قرار «58» بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية، وفي مادته الأولى: يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية للاتحاد الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 برئاسة محمد يونس وعضوية سالم السويح وعلي علي، وتباشر اللجنة مهامها وفقًا للوائح المنظمة لشؤون كرة القدم وكل التشريعات النافذة بالخصوص.

أيضًا قرار «59» بشأن تسجيل لاعبين بدول شمال أفريقيا، ومادته الأولى: يسمح لكل نادٍ من الأندية المشارِكة في المسابقات الرسمية المعتمدة لفئة الكبار فقط بتسجيل وإشراك لاعبين اثنين فقط من اللاعبين الأجانب الحاملين لجنسية إحدى دول شمال أفريقيا، وتتم معاملتهما كلاعبين محليين.

مادة 2: تتولى لجنة أوضاع اللاعبين تحديد المسوغات المطلوبة والضوابط الخاصة بتسجيل اللاعبين المعنيين.
أما القرار «61» بشأن تشكيل لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة سند علي العربي ونائبه خالد عمار زائد وعضوية كل من محمد إمحمد الصالحين وعمار محمد أبو زويدة وأحمد مسعود القطراني، وتباشر اللجنة مهامها وفقًا للوائح المعمول بها لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم.

القرار «62» بشأن إعادة تشكيل لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم برئاسة عبد العزيز بن سليمان ونائبه عبد الهادي أبوبكر، وعضوية كل من جمال عبيد وصلاح أبو سماحة ومفتاح الأسمر وخالد عاشور، وتباشر هذه اللجنة مهامها وفقًا للوائح المنظمة للعبة كرة القدم المعمول بها لدى الاتحاد الليبي لكرة القدم.

قرار «63» بشأن تشكيل لجنة قبول وتقييم المراقبين برئاسة الدولي المتقاعد محمد بو شكيوة وعضوية الدوليين المتقاعدين محمد عبدالله وفوزي الشحومي، وتتولى اللجنة النظر في قبول وتقييم المراقبين الجدد وإجراء امتحانات الترقية للمراقبين المعتمدين للموسم الرياضي 2021-2022.

وتمارس اللجنة اختصاصها وفقًا لما هو منصوص عليه في لائحة المراقبين، وتقدم اللجنة نتائج عملها إلى الأمين العام لعرضها واعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

قرار «64» بشأن اعتماد نماذج العقود الموحدة للاعبين المحترفين ونموذج استغناء لاعب هاوٍ، نصت المادة 1: تعتمد النماذج الجديدة للعقود الموحدة للاعبين المحترفين والإعارة ونموذج الاستغناء للاعب المحلي الهاوي ويسري العمل بها اعتبارًا من فترة التسجيل الثانية للموسم الرياضي 2021-2022.

وفي المادة2: يستمر العمل بالنماذج القديمة للعقود الموحدة ونموذج الاستغناء للاعب المحلي الهاوي إلي نهاية فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 2021-2022.

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