رباعو «الشرطة» يحكمون قبضتهم على بطولة «الغربية للأثقال»

منافسات بطولة الغربية لرفع الأثقال. (فيسبوك)

أُسدل الستار على بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال لفئتي الناشئين والكبار، التي جرت بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية بطرابلس، بمشاركة 98 رباعًا (48 ناشئًا +50 كبارًا) مثلوا أندية «الشرطة» و«وسعاية أبديري» و«الظهرة» و«الشموع» و«السويحلي» و«أبوسليم» و«الوداد».

فئة الناشئين

توج نادي «اتحاد «الشرطة» بكأس البطولة برصيد 247 نقطة، وجاء ثانيًا نادي «وسعاية أبديري»، برصيد 242 نقطة، وثالثًا نادي «الظهرة»، بمجموع 217 نقطة، ورابعًا نادي «السويحلي»، بمجموع 216 نقطة، وخامسًا نادي «أبوسليم»، بمجموع 115 نقطة، وسادسًا نادي «الوداد»، بمجموع 80 نقطة.

فئة الكبار

توج نادي «الشرطة» بكأس البطولة، برصيد 249 نقطة، وبفارق نقطتين جاء نادي «السويحلي» ثانيًا، برصيد 247 نقطة، وثالثًا نادي «وسعاية أبديري»، برصيد 241 نقطة، ورابعًا نادي «الظهرة»، برصيد 222 نقطة، وخامسًا نادي «أبوسليم»، بمجموع نقاط 114 نقطة، وسادسًا نادي «الوداد»، بمجموع 78 نقطة، وسابعا نادي «الشموع»، برصيد 21 نقطة.

أفضل الرياضيين

توج رباع «وسعاية أبديري»، عبد المالك علي أبوحامد بكأس أفضل رباع في الناشئين، ورباع «السويحلي» أحمد أبوزريبة بكأس أفضل رباع في الكبار.

7 أرقام ليبية جديدة

سجلت في البطولة سبعة أرقام ليبية جديدة، سجل رباع «السويحلي»، نصر الدين عادل المالكي، رقمًا ليبيًّا جديدًا في رفعة النتر، وزن 102 كلغ، وسجل رباع «الظهرة» يوسف حسام المحجوب ثلاثة أرقام جديدة (رفع وخطف ومجموع) وزن + 102كغم.

فئة وزن 55 كغم ناشئين

سجل رباع «أبوسليم» محمد الشارف رقمًا في رفعة النتر وزن 55 ناشئين، وسجل رباع «السويحلي» أحمد أبوزريبة رقمين جديدين في رفعة الخطف والمجموع وزن 102 كغم كبار.

منافسات بطولة الغربية لرفع الأثقال. (فيسبوك)

منافسات بطولة الغربية لرفع الأثقال. (فيسبوك)