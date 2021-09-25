رباعو «الشرطة» يحكمون قبضتهم على بطولة «الغربية للأثقال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 سبتمبر 2021, 06:45 مساء
منافسات بطولة الغربية لرفع الأثقال. (فيسبوك)

أُسدل الستار على بطولة المنطقة الغربية لرفع الأثقال لفئتي الناشئين والكبار، التي جرت بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية بطرابلس، بمشاركة 98 رباعًا (48 ناشئًا +50 كبارًا) مثلوا أندية «الشرطة» و«وسعاية أبديري» و«الظهرة» و«الشموع» و«السويحلي» و«أبوسليم» و«الوداد».

فئة الناشئين
توج نادي «اتحاد «الشرطة» بكأس البطولة برصيد 247 نقطة، وجاء ثانيًا نادي «وسعاية أبديري»، برصيد 242 نقطة، وثالثًا نادي «الظهرة»، بمجموع 217 نقطة، ورابعًا نادي «السويحلي»، بمجموع 216 نقطة، وخامسًا نادي «أبوسليم»، بمجموع 115 نقطة، وسادسًا نادي «الوداد»، بمجموع 80 نقطة.

فئة الكبار
توج نادي «الشرطة» بكأس البطولة، برصيد 249 نقطة، وبفارق نقطتين جاء نادي «السويحلي» ثانيًا، برصيد 247 نقطة، وثالثًا نادي «وسعاية أبديري»، برصيد 241 نقطة، ورابعًا نادي «الظهرة»، برصيد 222 نقطة، وخامسًا نادي «أبوسليم»، بمجموع نقاط 114 نقطة، وسادسًا نادي «الوداد»، بمجموع 78 نقطة، وسابعا نادي «الشموع»، برصيد 21 نقطة.

أفضل الرياضيين
توج رباع «وسعاية أبديري»، عبد المالك علي أبوحامد بكأس أفضل رباع في الناشئين، ورباع «السويحلي» أحمد أبوزريبة بكأس أفضل رباع في الكبار.

7 أرقام ليبية جديدة
سجلت في البطولة سبعة أرقام ليبية جديدة، سجل رباع «السويحلي»، نصر الدين عادل المالكي، رقمًا ليبيًّا جديدًا في رفعة النتر، وزن 102 كلغ، وسجل رباع «الظهرة» يوسف حسام المحجوب ثلاثة أرقام جديدة (رفع وخطف ومجموع) وزن + 102كغم.

فئة وزن 55 كغم ناشئين
سجل رباع «أبوسليم» محمد الشارف رقمًا في رفعة النتر وزن 55 ناشئين، وسجل رباع «السويحلي» أحمد أبوزريبة رقمين جديدين في رفعة الخطف والمجموع وزن 102 كغم كبار.

منافسات بطولة الغربية لرفع الأثقال. (فيسبوك)
منافسات بطولة الغربية لرفع الأثقال. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»