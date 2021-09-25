«السويحلي» يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 سبتمبر 2021, 06:10 مساء
«السويحلي» يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)

أُسدل الستار، أمس الجمعة، على نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، التي جرت بقاعة أحمد موسى بمدينة المرج في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.
وتويج فريق «السويحلي» بكأس البطولة والميدالية الذهبية ببطولة الدوري، بذلك يجمع «السويحلي» بطولتي الدوري والكأس، وجاء ثانيًا فريق «الجزيرة» وتوج بالميدالية الفضية وثالثًا «الاتحاد المصراتي» وتوج بالميدالية البرونزية، ورابعًا فريق «المروج».

وفي الجوائز الفردية تحصل على جائزة أفضل لاعب مرسل مصطفى الأشلم «السويحلي»، وأفضل لاعب في الاستقبال أنس التلوع «الجزيرة»، وأفضل لاعب حائط صد محمد سالم «المروج».

وأفضل لاعب حر إبراهيم المنقوش «السويحلي»، وأفضل لاعب معد عبدالملك جمال «الاتحاد المصراتي»، وأفضل لاعب ضارب مصطفى الأشلم «السويحلي»، وأفضل لاعب شامل وائل نجمي «الجزيرة».

«السويحلي» يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
«السويحلي» يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
«السويحلي» يتوج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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