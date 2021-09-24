رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة

لأمين بيك رئيس نادي المدينة السابق. (أرشيفية : الإنترنت)

استغرب لأمين بيك، رئيس نادي المدينة السابق، لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالأندية الكبيرة، وتجاهل نادي المدينة كواحد من الأندية المهمة في الرياضة الليبية.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن نادي المدينة يعد مثال للشرف الرياضي والقيم النبيلة، وله دور بارز في الرياضة الليبية.

وأكد أن جماهير النادي فى حالة حزن لتجاهل اللقاء بإدارة النادي من قبل رئيس الحكومة، مشيرا إلى: «نفترض حسن النية دائما لكننا نتساءل عن معايير مثل هذه الاجتماعات ولماذا يتم تغيب نادي عريق مثل المدينة؟».