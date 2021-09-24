رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 08:41 مساء
لأمين بيك رئيس نادي المدينة السابق. (أرشيفية : الإنترنت)

استغرب لأمين بيك، رئيس نادي المدينة السابق، لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالأندية الكبيرة، وتجاهل نادي المدينة كواحد من الأندية المهمة في الرياضة الليبية. 

وقال في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن نادي المدينة يعد مثال للشرف الرياضي والقيم النبيلة، وله دور بارز في الرياضة الليبية.

وأكد أن جماهير النادي فى حالة حزن لتجاهل اللقاء بإدارة النادي من قبل رئيس الحكومة، مشيرا إلى: «نفترض حسن النية دائما لكننا نتساءل عن معايير مثل هذه الاجتماعات ولماذا يتم تغيب نادي عريق مثل المدينة؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
في العدد 305: صراع أركان السلطة ينتقل للشارع
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
«فرانس برس»: الاعتراف بطالبان يثير حيرة المجتمع الدولي
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عقار يومي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية