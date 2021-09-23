«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون الجديد»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 04:39 مساء
وكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة. (المركز الإعلامي لوزارة الرياضة)

كشف وكيل وزارة الرياضة، جمال أبونوارة، أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الجارية، من أجل الارتقاء بالرياضة الليبية.

وقال أبو نوارة، في تصريحات عبر منصة «حكومتنا»: «قمنا خلال الفترة الماضية أثناء تواجدنا بالوزارة بـ 4مشاريع مهمة، وستظهر أهمها للنور خلال الأسبوع المقبل». 

وأوضح: «من أهم مشاريع الرياضة موضوع استراتيجي سيسجل في تاريخ الرياضة الليبية، لأننا الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تملك قانونًا للرياضة».

وتابع جمال أبونوارة: «منذ 4 أشهر ونحن نعمل على تجهيز مشروع قانون للرياضة الليبية، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقات بين المكونات الرياضية، وهذا المشروع سيعرض نهائية الأسبوع المقبل على رئيس الحكومة، بشكل رسمي، قبل أن يقدم الثلاثاء إلى وزير الرياضة».

- استراتيجية وزارة الرياضة
وأضاف: «المشروع الثاني هو استراتيجية وزارة الرياضة، وتم وضعه لتنظيم العمل داخل الوزارة لمدة 4 سنوات مقبلة، وقام بإعداده عدد من الخبراء والفنيين على الساحة الليبية، وسيقدم أيضًا خلال الأسبوع المقبل».

وذكر وكيل وزارة الرياضة: «المشروع الثالث الذي تعمل عليه وزارة الرياضة خلال الفترة الماضية، هو مشروع فني، حيث تعد مشكلة الرياضة الليبية في العدد الكبير للأندية الموجودة حاليا بشكل عام، حتى وصل عدد الأندية إلى 500 نادٍ حتى الآن، وهذا كارثة كبرى على الرياضة في ليبيا».

- تنظيم وتقييم الأندية الليبية
واستطرد: «في وزارة الرياضة سنعمل خلال الفترة المقبلة، على إعداد مشروع إعادة تنظيم وتقييم الأندية الليبية، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الأندية وعملها».

واختتم: «المشروع الرابع هو عمل فني كبير، يهدف إلى إعادة تنظيم وتقييم المدارس والأكاديميات المنتشرة بشكل كبير على الساحة، لأننا لدينا أجيال وتعتبر أمانة بين أيدينا».

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