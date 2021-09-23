«المغربي» يخلف حسين البوسيفي في رئاسة لجنة المسابقات

عبدالمولى المغربي. (أرشيفية : الإنترنت)

أجرى الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، تغييرًا في لجنة المسابقات العامة التابعة للاتحاد، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وأسند الاتحاد الليبي رئاسة لجنة المسابقات العامة للاتحاد، لعبدالمولى المغربي، في الموسم الجديد، ليتولى المهمة خلفًا لحسين البوسيفي، الذي تولى رئاسة اللجنة في الموسم الماضي.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد حدّد، في وقت سابق، موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز ليكون يوم 22 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ دوري الدرجة الأولى يوم 12 نوفمبر المقبل.