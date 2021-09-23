رسميا.. الأهلي بنغازي يعزز صفوفه بعبدالله بلعم

لاعب الوسط عبدالله بلعم. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي الأهلي بنغازي، مساء أمس الأربعاء، رسميًا، ضم لاعب الوسط عبدالله بلعم قادمًا من الأهلي طرابلس.

وكان عبدالله بلعم قد تلقى عدة عروض من أندية مختلفة، لكن اللاعب فضَّل عرض الأهلي بنغازي.

وحصل عبدالله بلعم مع فريق الأهلي طرابلس على المركز الثاني في الموسم الرياضي الماضي بالدوري الممتاز (2020-2021).

وكانت إدارة «الجزارة» قد أبرمت صفقة قوية السبت، بضم الدولي العراقي همام طارق لمدة موسمين.

وتسعى إدارة النادي البنغازي بقيادة خالد السعيطي، لتجديد دماء الفريق، للمنافسة بقوة على لقب البطولة الليبية المنتظر انطلاقها الشهر المقبل.