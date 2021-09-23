اليوم.. مباراتان في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

فريق السويحلي للكرة الطائرة. (الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس، بصالة المرج للألعاب الرياضية، مع مباراتين في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا.

المباراة الأولى ستجمع الجزيرة مع المروج، ويعقبها مباراة الجارين السويحلي مع الاتحاد المصراتي.

وقبل المباراتين يمتلك السويحلي في رصيده 3 نقاط، والاتحاد المصراتي نقطتين والمروج نقطة واحدة والجزيرة دون نقاط.

وفى اليوم الثالث والأخير للنهائيات ستقام غدًا الجمعة آخر مباراتين؛ المروج يلتقى السويحلي والاتحاد المصراتي مع الجزيرة.

والفريق الأكثر نقاطًا من الفرق الأربعة سيتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية.