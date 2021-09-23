اليوم.. مباراتان في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 12:49 مساء
فريق السويحلي للكرة الطائرة. (الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الخميس، بصالة المرج للألعاب الرياضية، مع مباراتين في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا.

المباراة الأولى ستجمع الجزيرة مع المروج، ويعقبها مباراة الجارين السويحلي مع الاتحاد المصراتي.

وقبل المباراتين يمتلك السويحلي في رصيده 3 نقاط، والاتحاد المصراتي نقطتين والمروج نقطة واحدة والجزيرة دون نقاط.

وفى اليوم الثالث والأخير للنهائيات ستقام غدًا الجمعة آخر مباراتين؛ المروج يلتقى السويحلي والاتحاد المصراتي مع الجزيرة.

والفريق الأكثر نقاطًا من الفرق الأربعة سيتوج بكأس البطولة والميدالية الذهبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر
دولى
«يوفنتوس» يقتنص فوزه الأول في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الجزائر تقرر الغلق الفوري لمجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي
عربى
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
ليبيا
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تستعين بمحركات التيربو