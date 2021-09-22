اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 09:11 مساء
عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، اليوم الأبعاء، مواعيد انطلاق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وأصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم، القرار رقم 57، الذي أشار إلى أن يوم 22 أكتوبر المقبل هو موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز.

أما بالنسبة لدوري الدرجة الأولى، فقرر الاتحاد أن يكون يوم 12 نوفمبر موعدًا لبدايته، بدلًا عن منتصف أكتوبر المقبل.

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واستطاع فريق «الاتحاد» أن يتوج بلقب الدوري الليبي الممتاز الموسم الماضي (2020-2021)، بالفوز 6-5 بركلات الترجيح على «أهلي طرابلس»، بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي، ليستعيد لقبه المفقود منذ نحو 10 سنوات، حيث كان آخر تتويج له في العام 2011.

 

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