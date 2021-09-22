فوز «الاتحاد المصراتي» في افتتاح نهائيات الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 07:48 مساء
الكرة الطائرة. (الإنترنت)

انطلقت اليوم بقاعة المرج نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بمباراة جمعت «الاتحاد المصراتي» و«المروج» وكانت حافلة بالندية والإثارة وتواصلت لخمسة أشواط. 

وتفوق في الشوط الأول «الاتحاد المصراتي»، وبفارق نقطتين 25 - 23، والشوط الثاني كان التفوق للمروج 25 - 19، وعاد «الاتحاد المصراتي» ليتفوق بالشوط الثالث 25 - 19، وبنفس النتيجة تفوق «المروج» بالشوط الرابع، والشوط الحاسم كان لصالح «الاتحاد المصراتي» وبفارق نقطتين 15 - 13، لتنتهى المباراة بفوز «الاتحاد المصراتي» وبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

يذكر أن المباراة أدارها حكمًا أول وائل أبوشعالة، وحكمًا ثانيًّا فتح الله الروياتي.

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