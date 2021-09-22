المصرف المركزي يبحث حل أزمات نادي النصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 06:53 مساء
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير يناقش أزمات نادي النصر. (حساب المصرف المركزي على فيسبوك)

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، بمكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس وعضو مجلس الإدارة بنادي النصر.

وقال مصرف ليبيا المركزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللقاء جاء في إطار معالجة بعض الإشكاليات للنادي ذات الصلة بالقطاع المصرفي.

وفي وقت سابق، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اللجنة الإدارية لنادي النصر برئاسة أسامة بوزيد، بمقر رئاسة الوزراء بحضور وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي.

وشهد اللقاء الاستماع إلى المصاعب والمُعوقات التي يواجهها النادي، وأيضًا القضايا الدولية المرفوعة ضده والتي تحتاج لمعالجة قانونية ومالية.

وتعهد رئيس الحكومة الوطنية بمعالجة هذه الإشكاليات، مؤكدًا على عراقة نادي النصر ودوره التاريخي في تشريف الرياضة الليبية.

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