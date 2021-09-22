«الدبيبة» يجمتع بالأندية الكبرى في ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء أندية الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس. 22 سبتمبر. (المركز الإعلامي)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، رؤساء أندية كل من «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس».

وخصص اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، لمتابعة أوضاع الأندية الرياضية، والاستماع لأهم الصعوبات التي تواجه بداية الدوري الممتاز.

وأصدر الرئيس تعليماته لوزارة الرياضة بضرورة دعم الأندية الرياضية في جميع مستوياتها، والتنسيق لعقد لقاء مع اتحاد الكرة الليبي، للاستماع للصعوبات التي تواجهه، والعمل على معالجتها.

وأكد رؤساء الأندية دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية لاهتمامها بالأندية والوقوف معها في مشاركاتها وبرامجها ودعمها للشباب بشكل عام.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء أندية الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس. 22 سبتمبر. (المركز الإعلامي)