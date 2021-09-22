«الدبيبة» يجمتع بالأندية الكبرى في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 04:59 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء أندية الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس. 22 سبتمبر. (المركز الإعلامي)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، رؤساء أندية كل من «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس».

وخصص اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، لمتابعة أوضاع الأندية الرياضية، والاستماع لأهم الصعوبات التي تواجه بداية الدوري الممتاز.

وأصدر  الرئيس تعليماته لوزارة الرياضة بضرورة دعم الأندية الرياضية في جميع مستوياتها، والتنسيق لعقد لقاء مع اتحاد الكرة الليبي، للاستماع للصعوبات التي تواجهه، والعمل على معالجتها.

وأكد رؤساء الأندية دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية لاهتمامها بالأندية والوقوف معها في مشاركاتها وبرامجها ودعمها للشباب بشكل عام.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي رؤساء أندية الأهلي بنغازي والنصر والاتحاد والأهلي طرابلس. 22 سبتمبر. (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نوفا»: 20 شركة إيطالية تشارك في معرض «ليبيا بيلد 2021»
ليبيا
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
أستراليا: 3 جرحى في مواجهات بين الشرطة ومناهضين لتطعيم «كورونا»
دولى
إنتر ينتفض في 3 دقائق أمام فيورنتينا ويطارد نابولي
رياضة عالمية
تَنافُس على «مجد الصحراء» في سباق إنغال للجِمال بالنيجر
منوعات
تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية
عربى
زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
دولى
ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل
ليبيا
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشخيص المبكر.. كلمة السر في مواجهة ألزهايمر