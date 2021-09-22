بريون في حديث إلى «بوابة الوسط»: ندوة التايكواندو في نجوم قرقارش ناجحة

جانب من ندوة التايكواندو في نجوم قرقارش. (فيسبوك)

تحدث المحاضر في لعبة التايكواندو وليد محمد بريون إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، وأبدى إعجابه بالأمور التنظيمية المحكمة، وبالنقاش الجاد والهادف، في الندوة التي نظمها نادي نجوم قرقارش، بعنوان «التايكواندو بين الأمل والتحديات»، وبحضور عدد من المهتمين برياضة التايكواندو من مدربين وحكام وأندية.

وقال بريون في حديثه الخاص إلى «بوابة الوسط»: «تضمنت ندوة التايكواندو العديد من المحاور من بينها نبذة عن تاريخ رياضة التايكواندو والمخالفات وردود هيئة الرقابة الإدارية والجوانب القانونية والأنظمة واللوائح وكلمات رؤساء الأندية ومداخلات الحضور»، واختتمت الندوه بأسئلة واستفسارات وسائل الإعلام.

وأكمل بريون قائلًا: «إن الندوة خرجت بالعديد من التوصيات من بينها، تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الشكاوى لدى الجهات المعنية في الدولة، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام اللجنة الأولمبية الليبية، مع التواصل مع اللجنة التي شكلها وزير الرياضة برئاسة وكيل الوزارة والتي تهدف لدراسة الأوضاع القانونية للاتحادات الرياضية الليبية».