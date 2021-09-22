السويحلي يتوج بكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 04:36 مساء
تتويج فريق الطائرة بنادي السويحلي. (فيسبوك)

تُوّج أمس الثلاثاء السويحلي بطلًا لكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، بعد فوزه على فريق المروج في المباراة النهائية التي جرت بصالة المرج، وبعد مباراة مثيرة تواصلت لخمسة أشواط تقدم السويحلي بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25/ 22، 25/ 16).

جاء الشوطان الثالث والرابع ليشهدا التفوق فيهما للمروج (30 /28، 25/ 23)، فتم اللجوء للشوط الخامس، الذي حسمه السويحلي لصالحه بفارق كبير (15/ 6)، لتنتهي المباراة بفوز السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ويتوج السويحلي بكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي 2020/ 2021، كما أدار المباراة الحكمان حسين البركي وعبدالسلام البكراوي.
 
يشار إلى أن السويحلي سبق له التتويج بكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا، وتوج الهدي بكأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا.

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