«كاف» يخطر الاتحاد والأهلي طرابلس بالمواجهات الجديدة في دوري الأبطال و«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 04:22 مساء
الاتحاد أمام بطل زنجبار في الإطار الأيمن والأهلي طرابلس أمام بطل السودان في الأيسر. (فيسبوك)

عمّم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا مواعيد مباريات الدور المقبل من بطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك ممثل ليبيا في دوري الأبطال فريق الاتحاد في الدور المقبل بعد أن تخطى بطل زنجبار فريق «كم كم» ليواجه فريق الترجي التونسي، وتقام مباراة الذهاب في بنغازي بملعب شهداء بنينا خلال أيام 15 أو 16 أو17 من شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لـ«كاف» عبر «فيسبوك».

أمّا ممثل ليبيا الثاني ويشارك في «الكونفدرالية» فريق الأهلي طرابلس وسوف ينتقل في مباراة الذهاب خارج ملعبه إلى تنزانيا لمقابلة فريق إيشار التنزاني خلال الأيام نفسها على أن تقام مباراة الإياب في ملعب شهداء بنينا.

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