الشيباني يعيد الكرة الطائرة لنادي المدينة

رزق الشيباني يوقع على عقد تدريب المدينة. (فيسبوك)

تسعى الإدارة الجديدة في نادي المدينة إلى إعادة الحياة بالنسبة للكرة الطائرة التي غابت عن النادي لسنوات عديدة، وذلك من خلال الاستعانة بالمدرب والخبير والمحاضر الدولي وعضو لجنة المدربين في الاتحاد الأفريقي رزق الشيباني؛ لإنشاء مدرسة للناشئين في الكرة الطائرة بالنادي.



وتم خلال الأيام الماضية افتتاح باب التسجيل في المدرسة بمقر النادي ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل على أن تكون مخصصة للأعمار من 8 إلى 12 عامًا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الخبير الدولي رزق الشيباني: «إن الهدف من فتح المدرسة تكوين جيل جديد للعبة الكرة الطائرة والاهتمام باللعبة في هذا النادي العريق».

وأضاف: «مسيرتي مع نادي المدينة طويلة كلاعب ومدرب ومن سنوات طويلة اختفت كرة الطائرة من نادي المدينة حوالي تقريبا 15سنة والحمد لله الآن قرر نادي المدينة إنشاء مدرسة ناشئين تكون قاعدة لبناء فرق البراعم والأشبال والأواسط في بداية شهر أكتوبر المقبل تحت أساليب تدريب علمية».

وعن عودته إلى ليبيا وانتهاء مشواره التدريبي في مالطا قال الشيباني: «لديّ عرض في ألمانيا، وتم تأجيل توقيع العقد إلى الموسم المقبل، بسبب جائحة كورونا، وسيتم توقيع العقد خلال شهر يوليو من العام المقبل».

رزق الشيباني. (أرشيفية : الإنترنت)