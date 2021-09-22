المحلة يواصل الاستعداد للموسم الجديد بعد أحدث الصفقات

تدريبات فريق المحلة. (فيسبوك)

يواصل فريق كرة القدم الأول بنادي المحلة تدريباته اليومية مع مدربه الجديد راضون الديب، الذي تعاقدت معه الإدارة أخيرًا لتولي مهمة الفريق في الموسم الجديد، وذلك استعدادًا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز في نهاية شهر أكتوبر المقبل.



فريق المحلة أحد فرق الدوري الممتاز اختتم موسمه الماضي في المركز السابع برصيد 26 نقطة، وقد انتدبت إدارة النادي العديد من الوجوه الجديدة، وجددت عقود عدد آخر من اللاعبين، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

وكان آخر تعاقد مع اللاعب ماهر الخيتوني (28 عامًا)، ويجيد في مركز الظهير والجناح الأيسر ليكون داعمًا لصفوف الفريق قبل الاستعداد للموسم الجديد.

رضوان في تدريبات فريق المحلة. (فيسبوك)