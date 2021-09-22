أمسية واحتفالية لتكريم رموز الأهلي طرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 11:35 صباحا
أمسية واحتفالية لتكريم رموز الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

أُقيمت، أمس الثلاثاء، بمنطقة النوفليين في طرابلس، أمسية تكريمية لنجوم الأهلي طرابلس، تحت شعار «حب الأهلي يجمعنا»، جمعت كافة الأطياف الأهلاوية، وكبار الشخصيات وسط أجواء تسودها المحبة والألفة.

حضر الأمسية رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، والرئيس الفخري لمنتدى الأهلي الثقافي، محمد قدح، ووزير الشباب والرياضة السابق عبد السلام غويلة، ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي، ورئيس هيئة الصحافة عبدالرزاق الداهش، ورئيس الجمعية العمومية نصرالدين القاضي، بحسب صفحة الإعلامي محمود جبران عبر «فيسبوك».

شهدت الأمسية عدة كلمات بمناسبة ذكرى تأسيس النادي الأهلي طرابلس، وتم خلالها أيضا تكريم العديد من الشخصيات الأهلاوية وقدمت الدروع وشهادات، وتم تكريم كل من إداري الفريق الأول في السبعينيات عبد الرحمن بشر، واللاعب والمدرب السابق فرحات سالم، والإعلامي أبوعجيلة النشواني أول رئيس لمجلة الأهلي، ومؤسس كرة الطائرة بالنادي المبروك الرياني.

أيضا شمل التكريم الرئيس الفخري للنادي الأهلي طرابلس إسماعيل اشتيوي، ولاعب السلة السابق الهادي الغناي، وإداري الفريق السابق عبدالعظيم عبدالسميع، ورئيس صحيفة الأهلي السابق إبراهيم حيمة، والصحفي بالنادي الصديق الوداني، والإداري السابق محمد سالم، وعضو لجنة الإدارة السابق محمد الطوباشي، والمشجع شعبان القمودي، وعضو لجنة الإدارة السابق محمود هاشم.

شارك في مراسم التكريم اللاعب السابق رمضان كريمة والمؤسس للعبة كرة السلة وكرة اليد عبد السلام ساسي، وحسن النابولي، والبهلول يحيى، ويوسف الهوش، وسيف أسعد الحاج بلقاسم الصويعي.

أمسية واحتفالية لتكريم رموز الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
أمسية واحتفالية لتكريم رموز الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
أمسية واحتفالية لتكريم رموز الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
أمسية واحتفالية لتكريم رموز الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
أمسية واحتفالية لتكريم رموز الأهلي طرابلس. (فيسبوك)
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