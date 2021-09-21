الفارس الليبي أبوالسعود يطمئن جمهوره عبر رسالة «بوابة الوسط»

الفارس كمال أبوالسعود. (أرشيفية - إنترنت)

شرع الفارس والمدرب ومصمم السدود المعروف وأحد شخصيات فروسية قفز الحواجز الليبية كمال أبوالسعود في رحلة علاجية إلى تونس قد تستمر شهورًا لتعرضه لأزمة صحية حادة.

وفي اتصال هاتفي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، مع أبوالسعود، طمأن خلاله الأخير الجمهور الرياضي، وكل من يعرفه على حالته الصحية المستقرة حاليًا، وأنه مستمر في تلقي العلاج.

وكانت أصوات عديدة من فروسية قفز الحواجز قد دعت لتكوين رابطة اجتماعية للوقوف مع رموز الفروسية في حالة تعرضهم لظروف صحية طارئة في ظل الإهمال العام وعدم التكفُّل بعلاج الرياضيين كون الأمر مكلف ماديًا.

الفارس كمال أبوالسعود يدعم الشباب الجدد. (أرشيفية - إنترنت)