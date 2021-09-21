الاتحاد المصراتي والمروج في افتتاح نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما

منافسات الكرة الطائرة في ليبيا. (فيسبوك)

تنطلق غدًا الأربعاء، بصالة الألعاب الرياضية بمدينة المرج نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا بمشاركة فرق المروج، والسويحلي، والاتحاد المصراتي، والجزيرة، بينما تأكّد غياب الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي.



النهائيات ستُقام بنظام التجمع ومن نصف دوري، ومباراة الافتتاح ستنطلق بداية من الرابعة مساءً وتجمع الاتحاد المصراتي والمروج المستضيف، ويعقبها مباراة السويحلي والجزيرة.

واليوم الثاني الخميس، سيتجدد الموعد مع مباراتين أيضًا، المباراة الأولى ستجمع الجزيرة مع المروج، ويعقبها مباراة الجارين السويحلي مع الاتحاد المصراتي، وفي اليوم الثالث والأخير للنهائيات ستجمع المباراة الأولى المروج مع السويحلي، فيما ستجمع المباراة الختامية الاتحاد المصراتي مع الجزيرة، والفريق الأكثر نقاطًا سيُتوّج بكأس البطولة والميدالية الذهبية.