سيطرة أهلاوية برباعية تمنح أبناء طرابلس بطاقة التأهل في «الكونفدرالية» لملاقاة بيشارا التنزاني

فرحة نجوم الأهلي طرابلس بالفوز الأفريقي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

انتهت مباراة فريق الأهلي طرابلس، وضيفه فريق حي الوادي نيالا السوداني، أمس الأحد، على ملعب «شهداء بنينا» ضمن منافسات كأس «الكونفيدرالية» الأفريقية بفوز فريق الأهلي طرابلس برباعية نظيفة.

جاءت نتيجة الشوط الأول بهدفين دون مقابل، سجل للأهلي طرابلس الجناح علي معتوق هدفا مباغتا في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، وأضاف الهدف الثاني صالح الطاهر في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.



كانت السيطرة واضحة لأهلي طرابلس في الشوط الأول على جميع الخطوط ولم تكن هناك أي فرص تذكر للفريق السوداني، كما شهد الشوط الأول خروج البطاقة الحمراء للاعب مصطفي رمضان لاعب فريق الحي السوداني.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة الأهلاوية على مجريات المباراة حيث تمكن اللاعب محمد الترهوني من تسجيل ثنائية في الدقيقة العاشرة والدقيقة 24 من زمن الشوط الثاني.



بهذا الفوز الرباعي للأهلي طرابلس يكون تأهل إلى الدور الثاني؛ حيث سيلتقي مع فريق بيشارا التنزاني الذي ترشح هو الآخر على حساب فريق دخيل الجيبوتي.

ولم تقام مباراة الذهاب في السودان، بسبب عدم توفير ملعب قانوني، ليقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الاعتماد على نتيجة مباراة الإياب لحسم بطاقة التأهل بين بطلي ليبيا والسودان.