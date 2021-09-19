الاتحاد يقطع تذكرة مواجهة الترجي التونسي رسميًا في دوري أبطال أفريقيا بعد عبور «كم كم» برباعية

مباراة الذهاب بين الاتحاد وبطل زنجبار. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

عزَّز فريق الاتحاد تفوقه الثاني على فريق «كم كم» الزنجباري بنتيجة هدفين نظيفين ليعبر بمجموع أربعة أهداف في مباراتي الذهاب والإياب في مباراته التي أُقيمت مساء اليوم، الأحد، بملعب الطيب المهيري بصفاقس ضمن منافسات الدوري التمهيدي الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول انتهى بنتيجة التعادل السلبي وقد لاحت فرصتان لفريق «كم كم» أخطرها الفرصة الأخيرة في الشوط والتي أخرجها حارس الاتحاد معاذ اللافي بصعوبة.

فريق الاتحاد رغم امتلاكه للكرة طيلة الشوط الأول؛ لكنه لم يستفد من الكرات الثابتة التي تحصَّل عليها.

في الشوط الثاني بدخول يوسف كارة استطاع اللاعب تسجيل هدف الاتحاد الأول مع بداية الشوط والهدف الثاني سجله محمد زعبية من علامة الجزاء.

وقد أضاع فريق الاتحاد العديد من الفرص بعكس الشوط الأول الذي لم تكن فيه أي فرص تُذكر.

بهذه النتيجة، تأهل الاتحاد إلى الدور الثاني وسيلتقي مع فريق الترجي التونسي.