حكومة الوحدة الوطنية الليبية تمنح نادي الشرارة عقارا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 07:17 مساء
شعار نادي الشرارة. (فيسبوك)

صدر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، قرار بتخصيص العقار المسجَّل تحت رقم 9944ت، ومساحته 5.4124 هكتار لصالح نادي الشرارة الرياضي الثقافي الاجتماعي بسبها وحدوده؛ شمالًا القسم الداخلي للبنات، والشرقي طريق فرعي ساحة الاستقلال.

وجنوبًا، طريق معبد شارع جمال عبدالناصر وغربًا، طريق معبد مزدوج 5 أكتوبر على النحو الوارد بكتاب مدير مكتب أملاك سبها المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق، على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

يأتي هذا بهد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، وكذلك على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ17 ديسمبر 2015، وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني.

خطاب التخصيص
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