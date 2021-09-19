المرج تحتضن نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا

تتويج في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)

تحتضن مدينة المرج بداية من بعد غدٍ الثلاثاء، نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 21 عامًا بمشاركة الفرق الستة المتأهلة من المرحلة الأولى وهي: المروج والأهلي بنغازي من المنطقة الأولى، والسويحلي والاتحاد المصراتي من المنطقة الثانية، والأهلي طرابلس والجزيرة من المنطقة الثالثة.

البطولة ستُقام بنظام التجمع ومن نصف دوري، والفريق الأكثر نقاطًا سيُتوّج بكأس البطولة، وتُشرف على النهائيات لجنة برئاسة خيري دوه ونائبه إبراهيم نصر والمقرر حسن الحضيري وعضوية ونيس زكه وعلي المكشالي وفيصل الشريف وإدريس عبدالله وفرج الفرجاني.

يشار إلى أن الاتحاد العام للكرة الطائرة نظَّم الأسبوع الماضي بمدينة مصراتة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14و 17 عامًا، الدوري والكأس، وتمكن فريق الهدى من مدينة الخمس بالتتويج بالثنائية الدوري والكأس تحت 14 عامًا، وتوج السويحلي أيضًا ببطولة ليبيا للدوري والكأس تحت 17 عامًا.

تتويج في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)