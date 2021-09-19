الأهلي طرابلس يلتقي حي الوادي السوداني في مباراة الفصل الواحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 سبتمبر 2021, 03:01 مساء
جانب من استعدادات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» ممثل ليبيا الثاني قاريًّا في بطولة كأس «الكونفيدرالية »الأفريقية مع فريق «حي الوادي نيالا» السوداني بملعب «شهداء بنينا» في تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا في مباراة واحدة بعد إلغاء مباراة الذهاب من قبل لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

ويهدف فريق «الأهلي طرابلس» الظفر بنتيجة المباراة لتعويض عدم إقامة مباراة الذهاب وضياع نتيجتها بسبب عدم توفير الجانب السوداني ملعبًا قانونيًّا تقام عليه المباراة.

وقد استعد فريق «الأهلي طرابلس» جيدًا تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد برنارد سيموندي، حيث يطمح في تقديم نفسه للجماهير الأهلاوية عبر اقتناص بطاقة التأهل للدور الثاني الأفريقي وعبور فريق «حي الوادي» السوداني.

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