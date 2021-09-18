عراقيل أمام عودة ظهور استاد طرابلس للواجهة الدولية

ملعب طرابلس. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

يترقب الشارع الرياضي الليبي موقف صيانة ملعب طرابلس الدولي بعد قرابة الشهر على زيارة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، الملعب والوعود بالبدء في صيانته وفقًا لشروط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الذي رفع الحظر عن الملاعب الليبية.

قدم «كاف» عدة شروط لإعادة اللعب على الملاعب دوليًّا، فيما يتعلق بمداخل ومخارج الملعب وتغيير حجرات الملابس وصيانتها وإنشاء المقاعد المرقمة بدلًا عن المدرجات القديمة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن هناك إجراءات إدارية معقدة تعرقل القيام بصيانة الملعب لعودة استقبال المباريات الدولية عليه، خاصة المنتخب الوطني وفرق الأندية المشارِكة أفريقيًّا لوجود أكثر من جهة ترغب في الصيانة.

يذكر أن ملعب طرابلس الدولي الذي يقع ضمن المدينة الرياضية تم إنشاؤه قبل نصف قرن وتحديدًا في العام 1968.