الشارف لـ«بوابة الوسط»: تلقيت دعوة مصرية لمنتدى صناعة وتطوير كرة القدم

محمد الشارف. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المحاضر الليبي محمد الشارف الورفلي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أنه تلقى الدعوة من الجمعية المصرية للتربية البدنية ليكون رفقة المحاضرين في المنتدى الثاني لاستراتيجية وتطوير صناعة كرة القدم الذي سيقام عبر الإنترنت في الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأضاف الورفلي: «إن المنتدى الدولي يتضمن عديد المحاور، من بينها الحديث عن المدارس والأكاديميات وقطاع ناشئي كرة القدم، والجهات والهيئات المعنية بكرة القدم كحاضنات للتطوير بجانب التعايش الرياضي لكرة القدم في التدريب والتنافس، وكذلك العلوم المرتبطة بكرة القدم وتوجه التطوير علميًّا وعمليًّا».

وأكمل: «هناك مناقشات حول لوجستيات كرة القدم والتطوير، بجانب الحديث عن صناعة كرة القدم كاستثمار مادى وبشري وهيكلة الأجهزة الرياضية على الصعيد الإداري والطبي والنفسي والتقني والإعلامي، والموهبة في كرة القدم وآليات الاكتشاف والإدارة والرعاية والدائرة الفنية والإدارية في صناعة وتطوير اللاعب المحترف في كرة القدم».

واختتم الورفلي حديثه قائلًا: «تمتد المناقشات حول كرة القدم النسائية والصالات، وكذلك الرياضة كمشروع وطني سواء في مسابقات المدارس أو المناطق أوالمنتخبات الوطنية».