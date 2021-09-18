قرين: 49 حكما اجتازوا امتحانات اللياقة البدنية بنجاح

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 سبتمبر 2021, 04:03 مساء
تدريبات اللياقة البدنية للحكام. (فيسبوك)

أكد رئيس لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم  نصر الدين قرين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن 106 حكام (وسط ومساعد)، أجريت لهم مسحات «كورونا» والكشوفات الطبية وشاركوا في امتحانات اللياقة البدنية التي جرت بمدينتي طرابلس وبنغازي.

وأضاف: «اجتاز منهم 44 حكمًا الامتحانات بنجاح وكانت امتحانات طرابلس لحكام المنطقتين الغربية والجنوبية، شارك فيها 66 حكمًا، منهم 35 مساعدًا، اجتاز الامتحانات بنجاح 19 حكمًا ومساعدا، ومن المنطقتين الغربية والجنوبية شارك 35 حكما، اجتاز منهم 19حكمًا و22 حكم وسط اجتاز منهم الامتحانات بنجاح 13 حكمًا».

وأكمل: «في امتحانات بنغازي لحكام المنطقتين الشرقية والوسطى شارك 49 حكمًا من المنطقة الشرقية، شارك 31 حكمًا، في قائمة الوسط 18 حكما اجتاز منهم الامتحانات بنجاح  6 حكام، وفي المساعدين 31 حكما اجتاز منهم 11حكمًا الامتحانات بنجاح، الإجمالي 106 حكام اجتاز الامتحانات بنجاح 49 حكمًا بنسبة 46% تقريبًا».

واختتم قرين حديثه قائلاً: «في برنامجنا إقامة ملتقى مماثل لاختبارات اللياقة البدنية بطرابلس يومي الإثنين والثلاثاء 21/20 سبتمبر الجاري، يستهدف الحكام الدوليين والمرشحين للشارة الدولية وبحضور خبيرين في التحكيم من مصر والجزائر».

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على الامتحانات كانت برئاسة الدولي المتقاعد محمد عريبي، وأشرفت على الامتحانات بطرابلس لجنة ضمت عادل سويسي وأسامة الأشهب والسيفاو علي وفوزى المنير وميلود خميس وسعيد عياد وعبدالباسط كريفه وعصام شرف الدين. 

ولجنة بنغازي أشرفت عليها لجنة ضمت إبراهيم الفاخري وطارق الجهاني وعطية عبدالقادر ويوسف بشير، وفوزي الدالي ومحمد النيبوا وفوزي الصافي ومبروك الفارسي.

تدريبات اللياقة البدنية للحكام. (فيسبوك)
تسليم شهادات اختبارات الحكام. (فيسبوك)
جانب من اختبارات الحكام. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
ليبيا والسعودية ضمن شبكة «يونسكو» العالمية لمحميات المحيط الحيوي
علوم وتكنولوجيا
«فرانس برس»: موسكو هددت باستخدام «فيتو» لمنع التجديد للبعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
تشكيل فريق «تواصل مباشر» بين الدبيبة وأعضاء مجلس النواب لاستقبال طلباتهم
ليبيا
بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة
ليبيا
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تحافظ على برودة محرّك سيارتك؟