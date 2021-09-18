قرين: 49 حكما اجتازوا امتحانات اللياقة البدنية بنجاح

تدريبات اللياقة البدنية للحكام. (فيسبوك)

أكد رئيس لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم نصر الدين قرين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن 106 حكام (وسط ومساعد)، أجريت لهم مسحات «كورونا» والكشوفات الطبية وشاركوا في امتحانات اللياقة البدنية التي جرت بمدينتي طرابلس وبنغازي.

وأضاف: «اجتاز منهم 44 حكمًا الامتحانات بنجاح وكانت امتحانات طرابلس لحكام المنطقتين الغربية والجنوبية، شارك فيها 66 حكمًا، منهم 35 مساعدًا، اجتاز الامتحانات بنجاح 19 حكمًا ومساعدا، ومن المنطقتين الغربية والجنوبية شارك 35 حكما، اجتاز منهم 19حكمًا و22 حكم وسط اجتاز منهم الامتحانات بنجاح 13 حكمًا».

وأكمل: «في امتحانات بنغازي لحكام المنطقتين الشرقية والوسطى شارك 49 حكمًا من المنطقة الشرقية، شارك 31 حكمًا، في قائمة الوسط 18 حكما اجتاز منهم الامتحانات بنجاح 6 حكام، وفي المساعدين 31 حكما اجتاز منهم 11حكمًا الامتحانات بنجاح، الإجمالي 106 حكام اجتاز الامتحانات بنجاح 49 حكمًا بنسبة 46% تقريبًا».

واختتم قرين حديثه قائلاً: «في برنامجنا إقامة ملتقى مماثل لاختبارات اللياقة البدنية بطرابلس يومي الإثنين والثلاثاء 21/20 سبتمبر الجاري، يستهدف الحكام الدوليين والمرشحين للشارة الدولية وبحضور خبيرين في التحكيم من مصر والجزائر».

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على الامتحانات كانت برئاسة الدولي المتقاعد محمد عريبي، وأشرفت على الامتحانات بطرابلس لجنة ضمت عادل سويسي وأسامة الأشهب والسيفاو علي وفوزى المنير وميلود خميس وسعيد عياد وعبدالباسط كريفه وعصام شرف الدين.

ولجنة بنغازي أشرفت عليها لجنة ضمت إبراهيم الفاخري وطارق الجهاني وعطية عبدالقادر ويوسف بشير، وفوزي الدالي ومحمد النيبوا وفوزي الصافي ومبروك الفارسي.

تدريبات اللياقة البدنية للحكام. (فيسبوك)

تسليم شهادات اختبارات الحكام. (فيسبوك)

جانب من اختبارات الحكام. (فيسبوك)