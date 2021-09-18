الطبال في الأهلي طرابلس رسميا

محمد الطبال بقميص الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)



أعلنت إدارة نادي الأهلي طرابلس التعاقد الرسمي مع المهاجم الدولي محمد الطبال قادمًا من شبيبة القبائل الجزائري لدعم صفوف فريق الأهلي طرابلس بمهاجم سريع، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

وكان الرئيس الشرفي بنادي الأهلي طرابلس إسماعيل الشتوي، تعاقد في الآونة الأخيرة مع عدد من اللاعبين المحليين والذين كانوا محترفين في الخارج من بينهم محمد المنير وأنيس السلتوا.

ويتواجد السلتوا حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال تعاقده مع الأهلي طرابلس بعد قدومه من الفتح الرباطي المغربي.