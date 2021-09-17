الاتحاد يقترب من الترجي.. والأهلي طرابس ينتظر في الكونفدرالية

فريق الأهلي طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

حقق فريق «الاتحاد»، ممثل كرة القدم الليبية فوزاً مستحقاً على نظيره «كي إم» بطل زنجبار في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير بهدفين دون رد ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت المباراة سيطرة قوية من جانب فريق «الاتحاد» وتمكن من فرض سيطرته، خاصة في الدقائق الأخيرة من زمن كل شوط ليخطف في كل منهما هدفاً، وكاد الشوط الأول من المباراة على وشك الانتهاء بنتيجة التعادل السلبي، إلا أن معاذ عيسى أبى أن تنتهي المباراة بالتعادل، وتمكن من التقدم للعميد في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول، وهدأت الأمور في الشوط الثاني حتى الدقيقة 85 من عمر المباراة التي تمكن فيها ربيع الشادي من مضاعفة النتيجة بتسديدة رائعة سكنت شباك المنافس.

الاقتراب من مواجهة «الترجي» التونسي

الفوز يسهل مهمة فريق الاتحاد «العميد» في مباراة الإياب المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب «الطيب المهيري» بصفاقس، وهو الملعب الذي اختاره فريق «الاتحاد»، حيث وضع الفريق تقريباً قدمه في الدور التمهيدي الثاني للبطولة، حيث سيكون على موعد مع مباراة نارية أمام «الترجي» التونسي في أقوى المواجهات العربية وديربي جوار، حيث ستقام مباراة الذهاب الأولى في منتصف شهر أكتوبر المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب الحاسمة يوم 22 من الشهر نفسه، وكانت قرعة منافسات الدور التمهيدي أعفت فريق «الترجي» التونسي من خوض مباراتي الأدوار التمهيدية.

الحمادي يقود الإياب قبل تسليم المهمة للإيطالي

من جانبه، أعرب أسامة الحمادي المدرب المساعد لفريق «الاتحاد» عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز أمام بطل زنجبار في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وكان الحمادي قاد الفريق وسيقود الفريق في لقاء الإياب، قبل أن تنتقل الإدارة الفنية للمدرب الجديد بعد مباراة إياب بطل زنجبار، حيث وقعت إدارة نادي «الاتحاد»، عقداً رسمياً مع المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو لقيادة الفريق الأول بالنادي في الموسم المقبل، وسيكون المدرب الوطني أسامة الحمادي مساعداً له بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد، فالمدرب الإيطالي، مواليد 30 أبريل 1957 في إيطاليا، ولديه خبرة كبيرة بمجال التدريب، حيث قام بتدريب عديد الفرق بإيطاليا على رأسها «باليرمو» و«كاتانيا» و«كييفو فيرونا» و«ساليرنيتانا»، كما قام سانينو بتدريب أكثر من 20 فريقاً إلا أنه لم يحصد أي لقب خلال مسيرته بإيطاليا، أبرزها قيادة فريق «باليرمو» موسم 2013 - 2012 في الدوري الإيطالي الممتاز.

الورفلي يدعم «العميد» بعد مفاضلة بين العروض

وأعلن نادي «الاتحاد» رسمياً، التعاقد مع الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع فريق «الرجاء البيضاوي» المغربي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، وعلقت الصفحة الرسمية لنادي «الاتحاد» على ضم الورفلي بالقول: «المدافع الدولي سند الورفلي لاعباً جديداً لزعيم الأندية الليبية وعميدها، رحبوا معنا بصخرة دفاع المنتخب الوطني».

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وتلقى الورفلي خلال الفترة الماضية عروضاً رسمية من عدة أندية محلية، على رأسها قطبا الكرة الليبية «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»؛ لتعزيز صفوف الفريقين في الموسم الكروي الجديد.

ورحل سند الورفلي عن نادي «الرجاء البيضاوي» المغربي بشكل رسمي، بعد انتهاء عقده بعد مسيرة رائعة مع الفريق، حقق خلالها عديد الألقاب، منها الدوري المغربي العام 2020 وكأس الاتحاد الأفريقي، في مناسبتين العامين 2018 و2021، ونجح كذلك في الظفر بكأس السوبر الأفريقي في 2018، لكنه عاش أزمات كبرى معه قبل الرحيل، بسبب بعض المشاكل ورفضه خوض المباريات والتدريبات رفقة ناديه المغربي، إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية القديمة، لتسوء علاقة الورفلي بفريقه منذ فترة، بدءاً بتورطه في شجار مع زميله زكرياء الهبطي في رحلة الفريق صوب تنزانيا لملاقاة نادي «نامونغو» في كأس «الكونفدرالية»، مروراً بخلافه مع عدد من اللاعبين بالتدريبات، ليقرر الامتناع عن اللعب بعد العودة من الإصابة، وهو ما نتج عنه استبعاده المتواصل والمستمر من طرف المدرب التونسي الأسعد الشابي، الذي أقصاه من حساباته.

«الأهلي طرابلس» في «الكونفدرالية»

ينتظر «الأهلي طرابلس» مباراة الإياب في «الكونفدرالية»، الأحد المقبل، بعد أن قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلغاء مباراة الذهاب بين «حي الوادي» السوداني، و«الأهلي طرابلس»، في إطار الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» دون احتساب أي نتيجة لمباراة الذهاب واعتبارها كأن لم تكن والاكتفاء بمباراة واحدة فاصلة ستقام في ملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي لحسم ورقة الترشح إلى الدور المقبل.

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وبهذا تلغى خاصية الهدف خارج الأرض، وإذا انتهت المباراة من دون أهداف سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، وجاء قرار لجنة الطوارئ بـ«كاف» بعد إحالة ملف المباراة إلى لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي للبت في موضوع المباراة، بسبب عدم وجود ملعب قانوني تقام عليه المباراة حسب مراقب المباراة ورفض فريق «الأهلي طرابلس» اللعب في ملاعب غير قانونية، وعدم صلاحية الأرضية حسب تقرير المدرب والإداريين؛ لذا تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي عن طريق الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وتجبر لوائح الاتحاد الأفريقي النادي المستضيف على توفير وسائل إقامة وتنقل للفريق الضيف، وهذا ما لم يحدث؛ ما دفع مسؤولي نادي «الأهلي طرابلس» للتدخل لدى «كاف»، ومن ثم منح مهلة للفريق السوداني الذي عجز في توفير الشروط المطلوبة، رغم ما تكبده نادي «الأهلي طرابلس» من مشاق سفر وإقامة.

التكبالي أحدث صفقات «الزعيم»

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس «الزعيم» مع المدافع محمد التكبالي قادماً من «النجم المتلوي» التونسي بعقد لمدة ثلاث سنوات بتعليمات من المدرب الفرنسي الجديد لنادي «الأهلي طرابلس» بارنارد سيموندي، ويلعب التكبالي كقلب دفاع وظهير أيمن، حيث تألق في الدوري التونسي وخطف الأنظار وأصبح أساسياً رغم صغر سنه؛ حيث يبلغ من العمر 23 عاماً.

الاتحاد أمام بطل زنجبار