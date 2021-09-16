كيروش: مواجهتا ليبيا دون أعذار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 09:33 مساء
كيروش يرتدي قميص المنتخب المصري في المؤتمر الصحفي. (صفحة اتحاد كرة القدم المصري الرسمية)

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، أنه سيخوض مباراتي ليبيا من أجل الفوز فقط دون أي أعذار، حيث تولى منصب قيادة منتخب مصر ليكون بديلا لحسام البدري الذي رحل عن منصبه، عقب التعادل ضد الغابون بهدف لكل جانب ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بقطر 2022، وستكون المهمة الأولى لكيروش في مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم؛ حيث ستلعب المباراة الأولى في القاهرة خلال 9 أكتوبر المقبل، بينما ستكون المباراة الثانية في 12 من الشهر نفسه في ليبيا.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، لتقديم كارلوس كيروش لوسائل الإعلام، وقال المدرب البرتغالي الجديد: «أشكر الاتحاد المصري وأحمد مجاهد لأنني أصبحت من أسرة اتحاد الكرة في مصر، اسمحوا لي أن أقدم كل خبراتي لكي أحقق كل أحلام المصريين في الوصول لكأس العالم».

وأضاف: «أشعر بالفخر بالتواجد هنا، المنتخب المصري كبير من خلال الفوز بكأس أمم أفريقيا 7 مرات والتواجد في كأس العالم 3 مرات، التاريخ يجعلنا أن نشعر بالفخر، الوصول لكأس العالم ليس سهلا لكن سنسعى للتأهل، تعلمت من التاريخ المصري، ومن أبرز التحديات هو تحقيق الأحلام، هذا الوقت ليس بالكلام الكثير لكن بالعمل لبداية المشوار».

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