كليمنتي يزيد من الدعم الفني لصفوف «فرسان المتوسط» قبل أيام من مواجهة «الفراعنة»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 10:26 مساء
خافيير كليمنتي. (أرشيفية : الإنترنت)

وجّه مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الإسباني خافيير كليمنتي الدعوة رسميًا إلى الثلاثي الدولي المحترف أحمد بن علي المحترف بصفوف نادي كروتوني الإيطالي والمعتصم المصراتي المحترف بصفوف نادي سبورتينغ براغا البرتغالي وإسماعيل التاجوري، المحترف بنادي نيويورك سيتي الأميركي.

يأتي الاستدعاء لمشاركة «فرسان المتوسط» في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من منافسات تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022 أمام المنتخب المصري.

وكان الثلاثي المحترف قد غاب عن مواجهة المنتخب الوطني في الجولة الافتتاحية من تصفيات المونديال أمام الغابون والجولة الثانية ضد أنغولا في لواندا.

وتعد دعوة هؤلاء اللاعبين مهمة للمدرب الإسباني خافيير كليمنتي، قبل المواجهتين الحاسمتين أمام «الفراعنة» في التصفيات المونديالية، بما يعطي مدرب المنتخب الليبى  المزيد من الحلول الهجومية.

المنتخب الوطني كان قد حقق الفوز في مواجهة الغابون على أرضية ملعب شهداء بنينا بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يعود بفوز ثمين من أنغولا بهدف دون ردٍّ ليحتل بذلك صدارة المجموعة عن جدارة بالعلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن مصر صاحب المركز الثاني.

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